½÷Í¥¡¦Ë­Åè²Ö¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ç¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤Ë¥Þ¥Õ¥éー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥­¥åー¥È¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Ö¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥Þ¥Õ¥éー¤â¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤â±Ç¤¨±Ç¤¨¤ÎÄ¶Àä¥­¥åー¥È ¡Ö¥Þ¥Ö¤È¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁ´¤¯Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Æü¡×¤Èµ­¤·¤¿Ë­Åè¡£¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Âç¤­¤Ê¼ªÉÕ¤­¤Î¥«