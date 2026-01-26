ドナルド・トランプ米政権による移民取り締まり強化に反発するデモが激化しているミネソタ州ミネアポリスで、24日（現地時間）、再び民間人が死亡した。今月7日に白人女性のレネー・ニコル・グッドさん（37）が移民・関税執行局（ICE）要員の銃撃を受けて死亡してから17日後のことだ。連邦法執行要員の過剰な取り締まりを巡る論争とともに、デモ隊の反発がさらに強まる見通しだ。ミネアポリス警察のブライアン・オハラ署長はこの日