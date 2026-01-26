26日の外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝154円台をつけました。日米の当局による為替介入が警戒され、円を買う動きが広がっています。26日の外国為替市場ではドルを売って円を買う動きが続き、円相場は一時1ドル＝154円台で取引が続いています。先週の金曜日には円相場は1ドル＝158円台で推移していましたが、日米の当局が市場介入の準備とされる「レートチェック」を実施したとの見方が広がり、日本時間の土曜日未明には一時1