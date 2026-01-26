埼玉と東京をまたぐ路線東武バスが、2026年3月末限りで東武バスセントラル管内の7路線を廃止すると発表しました。このうちの一つが、草加駅西口〜見沼代親水公園駅間を小型バスで結ぶ「草加22」系統です。現状はどのようになっているか、実際に乗車して確かめてみました。【見納め】変化に富む「草加22」の車窓を見る（写真）「草加22」は、東武スカイツリーライン（伊勢崎線）の急行停車駅である草加駅と、東京都交通局の新交通