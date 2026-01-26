エヌビディアCEOも推す「フィジカルAI」フィジカルAI（Physical AI）は、AIがデジタルの中だけで完結せず、物理世界で「動き・判断し・行動する」ことを目的としたAIの総称です。生成AIが文章や画像を作るのに対し、フィジカルAIはロボットや自動運転車、ドローン、工場設備など“現実世界で動く存在”を対象にしています。簡単に言えば「デジタルの中だけで賢いAI（生成AIなど）」から「現実世界で体を持って動ける賢いAI」への進