冬季Xゲーム最終日、スノーボード男子スロープスタイルの長谷川帝勝＝25日、コロラド州アスペン（ゲッティ＝共同）【アスペン（米コロラド州）共同】世界のトッププロが集まる招待大会の冬季Xゲーム最終日は25日、米コロラド州アスペンで行われ、スノーボード男子スロープスタイルはミラノ・コルティナ冬季五輪代表の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が65.66点で9位だった。五輪3大会連続銅メダルで32歳のマーク・マクモリス（カ