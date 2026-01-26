ÇÐÍ¥¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥Á¥ã¥à¥µ¥é¥óÉ×ºÊ¤¬¡¢·ëº§7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï1·î23Æü¡¢¡ÖÆó¿Í¤ËËÜÆü¡¢½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Êì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¿Í½÷À­¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ·Ð¤Æ14ºÐ¾å´Ú¹ñ¿Í¤È¤Î»Ò¤ò½Ð»º2019Ç¯¡¢11Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆÉ×ÉØ¤Î±ï¤ò·ë¤ó¤ÀÆó¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤ËSBS¡ØÆ±¾²°ÛÌ´2¡½·¯¤ÏËÍ¤Î±¿Ì¿¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤ËÄ©Àï¤·¤Æ