あなたはわかりますか？突然ですが、“come up with” ってどういう意味か分かりますか？「come＝来る」「up＝上に」「with＝〜と一緒に」。単語だけを見ると、「上に来る？」と直訳してしまいがちですよね。でも実はこの熟語、単語からは想像しにくい、かなり重要な意味になるんです。気になる正解は……正解は・・・「考え出す」でした！“Come up with” は、アイデア・答え・解決策などを頭の中から生み出すときに使われる表現