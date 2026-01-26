高市早苗・首相の電撃解散や立憲民主党と公明党の新党結成で大揺れの政界だが、これらはさらなる激変の序章に過ぎない。総選挙後の日本政界を待ち受ける大再編劇は、何が軸となり、各党の政治家はどう動くのか。【表】各党どれくらいの議席を獲得できるか電撃解散総選挙「予想獲得議席数」反高市"候補に刺客を立て落選させようという動き「高市早苗が内閣総理大臣でよいのか国民に決めていただく」異例の通常国会冒頭解散に