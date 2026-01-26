今日26日の関東地方は、昼頃にかけて広く晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の元、火の取り扱いに注意が必要です。夜は千葉県や神奈川県など沿岸部で雪や雨の降る所がありそうです。お帰りの際は路面状況にご注意ください。昼頃まで晴れるが夜は沿岸部で雪や雨路面状況に注意今日26日の関東地方は、空気の乾燥と厳しい寒さ、そして夜は沿岸部での雪や雨に注意が必要です。今日26日は冬型の気圧配置は次第に緩