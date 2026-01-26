「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）新大関安青錦が白鵬以来２０年ぶりの新大関優勝、双葉山以来８９年ぶりとなる新関脇、新大関連続優勝を果たした。１２勝３敗で熱海富士と並び、優勝決定戦を首投げで制し、２場所連続２度目の賜杯を抱いた。春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）では綱とりに挑む。欧州初の横綱誕生となるか、期待が高まる。◇◇関大相撲部の主将だった山中新大さん（現関