¡Ú¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç25Æü¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î»°¸Í½Ø²ð¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤ÇÁ°È¾7Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç1¡½0¤Î¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Çº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÅÏÊÕ¹ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¸åÈ¾18Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£»î¹ç¤Ï4¡½2¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£