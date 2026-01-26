³ô¼°²ñ¼ÒOsidOri¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö²ÈÂ²¤Î¤ª¶â¤È¾¯»Ò²½¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤Î100%¤¬¡Ö½Ð»º¤ò´õË¾¡×¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ö»ñ¶âÌÌ¡×¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û½Ð»º¤òË¾¤à¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤ª¤±¤ë¾ãÊÉ¡×¤È¤Ï¡©Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¶¦Í­²È·×Êí¥¢¥×¥ê¡ØOsidOri¡Ê¥ª¥·¥É¥ê¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë20¡Á40Âå325¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¡Á12·î¤Î´ü´Ö¤Ë¥¤¥ó