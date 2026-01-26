便利な「ワゴンボディ」トヨタの英国法人は2025年12月2日、「カローラ ハッチバック」（日本名：カローラスポーツ）と「カローラ ツーリングスポーツ」（日本名：カローラツーリング）の2026年モデルを発表しました。デザインや装備の見直しが加わったことでユーザーからも注目を集めており、欧州仕様ならではのアップデートに多数の関心が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“新たな”カローラ」です！