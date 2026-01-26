ことし4月から、自転車でも交通違反に対して反則金が科される青切符制度が導入されます。自転車の取り締まりを取材して見えたのは、利用者の多くがルールを知らない現状です。 ■警察官「逆走ですよ。」一方通行の道路を逆走する自転車。警察官に囲まれたこちらの男性は。■指導警告を受けた人Q.どういった指導警告を受けましたか？「イヤホンです。」Q.なぜイヤホンをしながら自転車の運転を？「えー、やっぱり音