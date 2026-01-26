米民主党上院トップが歳出法案を阻止すると表明、再び政府閉鎖の可能性 トランプ米大統領が中東に大規模艦隊を派遣したことを発表、中国と貿易協定ならカナダに100％関税を警告。さらに米政府閉鎖危機で米国売りが再燃している。週明けオセアニア市場でスイスフランが対ドルで0.5%上昇、2015年以来の高値をつけている。 米民主党上院トップのシューマー院内総務は、共和党が国土安全保障省への資金提供を撤回し