トランプ米大統領中国と貿易協定ならカナダに100％関税警告 トランプ米大統領はカナダが中国と貿易協定を結ぶのであればカナダ製品に100％の関税を課すと警告。 トランプ氏はカナダのカーニー首相を「カーニー知事」と呼び、カナダの指導者が中国とビジネス拡大することは大きな間違いだと指摘。 中国はカナダを生きたまま食い尽くすだろう。カナダのビジネス、社会構造、生活様式が破壊される