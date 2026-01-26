ビットコイン下落、12月19日来安値米政府閉鎖懸念でリスク回避 ビットコイン（ドル）(NY時間17:52) １ビットコイン＝86517.31（-2730.47-3.06%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間17:52) １ビットコイン＝13392014（-422540-2.99%） ※円はドル円相場からの計算値