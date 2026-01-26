ローソンでは2026年1月27日から、毎年人気の企画「盛りすぎチャレンジ」が開催されます。今年は、4週連続で計35種類の"盛りすぎグルメ"が登場です。100円引きになる商品も...！今回は、1月26日・27日から販売開始する、第1週目の商品を紹介します。・盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ値段はそのままに、総重量が50％増量します。価格は319円。発売日は1月26日夕方ごろ。・盛りすぎ！ソース焼そば値段はそのままに、麺の重量が50％増量