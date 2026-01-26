¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤ËºÇ½é¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ê¬58ÉÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î4ÉÃÁ°¡¢2Ê¬54ÉÃ¤Ë¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤«¤¹¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¡¼¥×¤ËµÍ¤á¡¢Áê¼ê¤¬ÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¡ÖÆ±»þ¡¢Æ±»þ¡×¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥ì¥É¥ó¥É¤Ïº¸¤À¤±¤¸¤ã»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±¦¤âÂÇ¤Á»Ï¤á¤¿¡£º¸¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯±¦¤Ë¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¹ç¤ï