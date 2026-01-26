アップルが第2世代の「iPhone Air」を2026年中に投入するのではないかと報じられています。 ↑リベンジに意欲満々だったりして（画像提供／Default Cameraman／Unsplash）。 Fixed Focus Digitalが生産ラインから得た情報によれば、次期iPhone Airは今秋に発売されるとのこと。それが正しいとしたら、「iPhone 18」シリーズや「折りたたみiPhone」と同時に発売されることになります。 これまでの大方の予想は、次期iPhone