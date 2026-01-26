直球の回転数がネックに昨オフにポスティングによる米メジャーリーグ挑戦が認められるも、今年に入って最終的に残留を選択した西武・高橋光成投手（28）。同タイミングでメジャー挑戦が容認され、ヒューストン・アストロズと3年総額84億円超の契約を結んだ今井達也投手（27）と明暗が分かれた形だ。１月４日に西武球団は高橋の残留を発表し契約合意に至ったと公表。西口文也監督（53）は「本人は残念な気持ちかもしれないが、チー