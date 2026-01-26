クラウドコンピューティング企業はAIの開発や運用に役立つGPUクラスタを製品として展開しています。そんなクラウドGPUの安定性について、これまでに400万基以上のGPUインスタンスを管理してきたModalが解説しています。Keeping 20,000 GPUs healthyhttps://modal.com/blog/gpu-healthModalは「Amazon Web Services(AWS)」「Google Cloud(GCP)」「Microsoft Azure」「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」といった大手クラウド企業か