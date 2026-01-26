現役女子大生の小野たまりが、20日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。大きな反響を集めていることを受け、デジタル写真集に収録されているアザーカットが公開となった。【写真】衝撃グラビアデビューの現役女子大生・小野たまりが魅せるこれがグラビアデビューとなる小野は、なんとIカップの持ち主。初グラビアの初々しさを感じさせながらも、圧倒的なプロポーションを堂々と見せつけている。彗星のごとく現れた大型新人の