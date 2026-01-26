きょう・２６日（月）は西から気圧の谷が近づくため、冬型の気圧配置は次第に緩む見込みです。北陸や北日本の雪は、午後にかけて範囲は狭くなり、止む時間が長くなるでしょう。一方、その他の地域はおおむね晴れますが、午後は雲が広がりやすくなる見込みです。九州は夜遅くには雨か雪の降る所もありそうです。日中の最高気温は、東京で８℃、大阪で７℃と日差しのある地域でも１０℃に届かない所が多いでしょう。平年よりも気温の