先週から長く続いている寒波により、日本海側を中心に記録的な大雪となった所があります。きょう26日（月）は冬型の気圧配置が西から次第に緩む予想で、寒波がようやく落ち着きそうです。真冬の寒さは続くものの、日本海側の雪は次第に収まる見込みです。積雪の多い地域では除雪作業を進められそうですが、作業中の事故には十分にお気をつけください。■きょう26日（月）の全国天気北海道〜北陸の雪は午後には弱まるでしょう。太平