26日午前6時30分頃、茨城県北部を震源とするマグニチュード3.6の地震が発生し、茨城県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要26日午前6時30分頃、茨城県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県北部(北緯36.6度、東経140.6度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は3.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村