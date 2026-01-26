高市首相「投機的・異常な動きには打つべき手はしっかり打っていく」 高市首相が25日に出演したフジテレビ番組で「投機的な動きや非常に異常な動きには、日本政府として打つべき手はしっかり打っていく」とコメントした。 日本政府による介入、そして日米協調介入への警戒感が一段と高まっている。オセアニア市場でドル円は一時154.43円まで下落した。