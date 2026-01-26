歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。自身の体調について綴りました。 【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「検査・検査・診察・リハビリ！」リハビリは「舌の腫れのために、今の状態でのサ行とラ行の発音のご指導をいただきました」堀ちえみさんは「検査・検査・診察・リハビリ！」と題し、ブログを更新。続けて「朝イチから腰のMRI検査と、レントゲン検査。そのあと診察があり、そしてリハビリ。」と、記しました。そして