ÀÄ¿¹¸©¤Ç25Æü¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÎó¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¡¢¾èµÒ¤¬°ì»þ¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¸á¸å¡¢JR±ü±©ËÜÀþ¤ÎÎó¼Ö¤¬ÀþÏ©¾å¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ82¿Í¤¬°ì»þ¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾èµÒ¡§Êª»ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤ÏÌó6»þ´Ö¸å¤Ë¶á¤¯¤Î±Ø¤ËÌá¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¾èµÒ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£