¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤Î±éµ»¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡ÙÂè3ÏÃ¤è¤êËÜºî¤Ï¡¢½÷À­·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼