¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤è¤ë¹¶·â¤ÇÇË²õ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Ï2026Ç¯1·î22Æü¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÅÅ»ÒÄµÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖArtikul-S¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¯¥ë-S¡Ë¡×¤òÇË²õ¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤¨¡¢¤³¤³¤ËËµ¼õÁõÃÖ¤¬!? ¤³¤ì¤¬¡¢±£¤µ¤ì¤¿ÄµÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹¶·â¤·¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¥¢¥ë¥Æ¥£¥¯¥ë-S¤Ï¡¢¥í¥·¥¢´ë¶È¤Î¥¤¥ë¥³¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡¢ÅÅ»ÒÄå»¡µ¡´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¿®¤ÎÃµÃÎ¡¦Ëµ¼õ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂ¸ºß¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê