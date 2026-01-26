¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹½Å¹ÒÁª¼ê¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹½ÅÁª¼ê¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âµ­Ï¿¤Î34ÉÃ36¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¸«»ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆâÄê¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½ÆâÄê¤·¤¿Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö4Ç¯Á°¤Û¤É¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÂåÉ½È¯É½¤Î°§»¢¤Ç¤­