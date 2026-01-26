長崎県は25日、機体の不具合によって昨年12月から運航を休止していたドクターヘリについて26日に運航を再開すると発表した。約40日間にわたる運休中に29件の搬送要請があり、佐賀県のドクターヘリや自衛隊のヘリに対応してもらったという。県によると、昨年12月16日に出動して雲仙市に到着した際、離陸時にトラブルが起きてすぐに着陸し、原因究明に当たっていた。調査の結果、エンジンに供給する燃料の量を調整する機器に不具