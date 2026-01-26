¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÊÆ¹ñ¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºÆ¹Í¤¹¤Ù¤­¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ï27Æü¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Î¹ñºÝÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤«¤éÀµ¼°¤ËÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¹ñ¤ÎÉÔºß¤Ï¡¢²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ËÂç¤­¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ò¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Îº¾µ½¡×¤È¶¯Îõ¤ËÈãÈ½¤·¤Æ¤­¤¿¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤ËÌòÎ©¤ÄÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò·ù¤¤¡¢ÀÐÌý¤Ê¤É¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À