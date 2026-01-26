長崎のもざき恐竜パーク（長崎市野母町）の展望所周辺で、スイセンが見頃を迎えている。丘一面が1千万本の白い花で埋め尽くされ、一帯には甘い香りが漂う。31日から2月15日まで、地元の飲食店や観光地を巡ってスタンプラリーを行う「のもざき水仙まつり」が開催される。連日のように家族連れやカップルなど多くの人でにぎわう。長崎市によると、野母崎地区では戦前からスイセンが栽培され、「長崎水仙」として知られる。夫と