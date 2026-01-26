佐賀県基山町は25日、地元出身のお笑いコンビ「どぶろっく」に町民栄誉賞を授与し、特別住民票を交付した。連載20周年を迎えた漫画「キングダム」の作者で同町出身の原泰久さんも過去に受賞しており、どぶろっくは「キングダムの原さんと肩を並べた」と喜んだ。2004年にどぶろっくを結成した江口直人さん（47）と森慎太郎さん（47）は2人とも同町で育ち、保育園から大学まで全て同じという幼なじみ。歌ネタ「もしかしてだけど