衆院選公示を2日後に控えた25日、大分2区の自民党前職、広瀬建氏（52）の事務所開きが日田市内であった。広瀬氏は支持者を前に「高石早苗首相のリーダーシップの下、強い経済をつくることが地方創生につながる」と意気込んだ。広瀬氏は、公明党と立憲民主党による新党「中道改革連合」から相手候補が立つ予定に触れ「2区で公明がどう動くか分からないが、極めて厳しい戦いになる」と強調。自民県連幹事長の古手川正治県議は、2