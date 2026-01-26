昨シーズンは2位に13ゲームの大差をつけてセ・リーグを制した阪神。9月7日の優勝決定は両リーグを通じて史上最速であり、文字通り独走での優勝だった。その要因について球団関係者はこう話している。【西尾典文／野球ライター】【写真特集】女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集「スカウティングと育成で勝つ」を日ハム以上に実践「投手についてはここ数年ずっと安定しており、それに加えて中軸の野手が機能したことが大き