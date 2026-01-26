第1回【なぜ若者の「高市内閣」支持率は9割を超えるのか？「料亭で情報交換」より「帰宅して政策を勉強」が“令和の若者”に支持される理由】からの続き──。世界三大通信社のひとつであるAP通信は2025年12月、「Japan’s Takaichi is winning fans not with politics but with her style and ‘work, work, work’ mantra」との記事を配信した。翻訳すると「日本の高市首相が支持を集めるのは政治姿勢ではなく、彼女のスタイ