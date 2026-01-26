昨年7月の参院選で共に躍進した国民民主党と参政党。しかし今回、その明暗は分かれるとの見方がある。背景には両党首の戦略の違いが指摘されている。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」国民民主党は衆院選で100人の候補擁立、51議席獲得を目標に掲げる。同党の衆院議員によれば、「街頭に立っていると、多くの有権者が“なぜこんな時期に解散するんだ？”と、憤りに近い気