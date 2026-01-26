「新馬戦」（２５日、小倉）大物誕生を予感させるインパクトだった。圧倒的１番人気に推されたエンプレスケー（牝３歳、父アイアムインヴィンシブル、母ピッピー、美浦・上原佑）が五分のスタートからスピードの違いでハナを切ると、最後まで楽な手応えのまま後続を完封。１週前の美浦坂路で見せた、ラスト１Ｆ１１秒３の脚が本物であることを証明してみせた。丹内は「期待していた通りの走りを見せてくれました。スピードが