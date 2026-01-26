俳優の白石麻衣（33）が、“激変”した最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】美肌あらわなオフショット白石はこれまでInstagramで、美肌があらわになったカレンダー撮影のオフショットや、背中を大胆に開いたドレス姿などを公開し、その美貌でファンを魅了してきた。“激変”ショットに驚きの声「圧倒的ビジュアル」2026年1月24日にはストーリーズを更新。人気漫画『チェンソーマン』の登場キャラクター