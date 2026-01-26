「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）ついに待ちわびた栄光を手に入れた。１番人気のロードクロンヌが好位からの横綱相撲で勝利。ＯＰ昇格後、重賞で３、２、２、３、２着ともどかしい競馬を続けていたが、“善戦マン”に終止符を打つ快勝劇に「いや〜、良かったです」と、２走前から手綱を握る横山和は思わず息をもらした。道中はよどみなく流れ、４角で逃げた馬が一杯に。直線半ばからは２着馬との真っ向勝負となったが