きのう、群馬県藤岡市で山林火災が発生し、現在も延焼中です。県は自衛隊に災害派遣を要請しました。きのう午前8時ごろ、「山林から煙が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、藤岡市上日野の山林から出火し、現在も延焼中で、これまでにおよそ9万平方メートルが焼けたということです。これまでに、けが人は確認されていません。この火災を受け、群馬県は自衛隊に災害派遣を要請し、自衛隊のヘリコプター2機も消火活