サッカー・ベルギー1部リーグのシント＝トロイデンVV（STVV）は日本時間25日、第22節ラ・ルヴィエール戦に2-1で勝利。日本代表の谷口彰悟選手が今季初ゴールを記録しました。試合はSTVVが1点ビハインドで迎えた63分。右サイドからのFKに対して谷口選手が頭で合わせ、同点に追いつきます。さらに88分、後藤啓介選手のアシストからウマル・ディウフ選手がGKとの1対1を沈め、2-1と逆転。チーム4連勝を飾りました。谷口選手は自らの得