第102回箱根駅伝で9度目の総合優勝で3連覇を飾った青山学院大学。25日に練習拠点とする相模原キャンパスの最寄り駅、JR淵野辺駅周辺で優勝パレードを開催しました。オープンバスに乗り300ｍほどのパレードに、約3万人のファンが集結。「優勝おめでとう」の歓声を受けながら、選手たちも笑顔で応えました。原晋監督は駆けつけたファンの熱量に感謝と驚き。「すごいですよね。アマチュアスポーツの優勝パレードでここまでファンが来