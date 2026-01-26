中国の国家発展改革委員会と財政部は低迷する内需の拡大を目指し、2026年の第1弾として625億元（約1兆4006億円）を地方に前倒しで割り当てた。中国メディアが伝えた。国民の関心が高いデジタル・スマート製品購入補助、自動車の買い替え促進、省エネ・節水型の家電購入補助などが柱だ。中国通信社（CNS）によると、個人消費者がスマートフォン、タブレット、スマートウォッチ（スマートバンド）、スマートグラスの4種類の製品（単