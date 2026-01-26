「新馬戦」（２５日、京都）１番人気のペイジャー（牡３歳、父エピファネイア、母ピクシーホロウ、栗東・福永）がゴール寸前で差し切り白星発進を決めた。半兄が２１年スプリンターズＳ覇者ピクシーナイトで、２３年当歳セレクトセールでは３億３０００万円（税抜き）の高値で取引された血統馬。池添は「まだ課題が多いですが、いいモノを持っている馬です。勝ち切ってくれたのが、何より力を持っている証拠だと思います」と