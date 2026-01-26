「河津桜賞」（２５日、京都）先行集団を見る形でレースを進めた２番人気のソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位）が、直線大外からじわじわ末脚を伸ばして差し切り、未勝利戦からの連勝ゴールを決めた。「手応え以上にしぶとく脚を使ってくれました。勝ち切ったところが能力の高さですね」と浜中は評価。四位師は「このレースで今後を判断しようと思っていましたが、やはりもう少し距離が欲しいですね。この後はオーナーと相